अतिक्रमण हटाने पर रोते हुए शख्स का यह वीडियो बंगाल नहीं बांग्लादेश का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से रोते हुए देखा जा सकता है, इस वीडियो में कुछ महिलाओं को भी रोते-बिलखते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद का है.