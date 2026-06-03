बंगाल में कुर्बानी से पहले गाये बेचते लोगों की पिटाई का नहीं है यह वीडियो

01 अगस्त 2025 को की गई इस X पोस्ट में वायरल वडियो के बारे में बंगाल पुलिस ने बताया था कि, "कल दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगों को, जो खेती के काम के लिए मवेशी ले जा रहे थे, एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ गुंडों ने रोककर बुरी तरह पीटा. इस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस घटना में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा."