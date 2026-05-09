Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

यह वीडियो सितंबर 2022 का है और इसका पश्चिम बंगाल चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

Anika K
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>BJP की जीत के जश्न मनाने का नहीं है, डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो</p></div>
i

BJP की जीत के जश्न मनाने का नहीं है, डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो

(Altered By The Quint)

advertisement

सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है.

क्या दावा है?: वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.

इस दावे का अर्काइव यहां देखा जा सकता है.

(सोर्स: X/स्क्रीनशॉट)

(ऐसे ही दावों के अन्य अर्काइव वर्जन यहां, यहां और यहां देखे जा सकते हैं.)

क्या यह दावा सच है?: नहीं, इस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इसमें पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हमें यह कैसे पता चला?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके वायरल वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया जिसमें हमें यह YouTube पोस्ट मिला, इसमें इस वीडियो को चुनावों से पहले शेयर किया गया था.

  • यह YouTube वीडियो 'MaheshJakkani' नाम के एक यूजर ने 12 सितंबर 2022 को पोस्ट किया था और इसका कैप्शन था 'Ganesh Nimarjanam Viral Video', जिससे यह साफ होता है कि इसका चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है.

यह YouTube वीडियो 12 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था.

(सोर्स: YouTube/स्क्रीनशॉट)

हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें एक और YouTube वीडियो मिला. यह वीडियो 10 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था और इसका कैप्शन था—'Ganpati Visarjan Police dance. 2022 Kolhapur'.

यह YouTube वीडियो 10 सितंबर 2022 को पोस्ट किया गया था.

(सोर्स: YouTube/स्क्रीनशॉट)

  • इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि यह वीडियो कोल्हापुर का है. बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे लैंडमार्क की मदद के आधार पर हमने Google Maps पर इस जगह का पता लगा लिया.

बैकग्राउंड में नजर आ रही लोकेशन.

(सोर्स: X/स्क्रीनशॉट)

निष्कर्ष: इस वीडियो को गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल में BJP की जीत का जश्न मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readबांग्लादेश का वीडियो बंगाल छोड़ रहे रोहिंग्या मुसलमानों का बताकर वायरल

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT