डांस करते पुलिसवालों का यह वीडियो BJP की जीत पर जश्न मनाने का नहीं है

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सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों का सड़क पर डांस करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है.
क्या दावा है?: वायरल वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का जश्न मना रहे हैं.
क्या यह दावा सच है?: नहीं, इस वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इसमें पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
हमें यह कैसे पता चला?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके वायरल वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया जिसमें हमें यह YouTube पोस्ट मिला, इसमें इस वीडियो को चुनावों से पहले शेयर किया गया था.
यह YouTube वीडियो 'MaheshJakkani' नाम के एक यूजर ने को पोस्ट किया था और इसका कैप्शन था 'Ganesh Nimarjanam Viral Video', जिससे यह साफ होता है कि इसका चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है.
हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें एक और YouTube वीडियो मिला. यह वीडियो को पोस्ट किया गया था और इसका कैप्शन था—'Ganpati Visarjan Police dance. 2022 Kolhapur'.
इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि यह वीडियो कोल्हापुर का है. बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे लैंडमार्क की मदद के आधार पर हमने Google Maps पर इस जगह का पता लगा लिया.
निष्कर्ष: इस वीडियो को गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल में BJP की जीत का जश्न मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं.
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