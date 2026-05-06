बंगाल चुनाव नतीजों के बाद का नहीं है Exit Polls पर राजीव कुमार का ये बयान

असल में मैं इस विषय को छूना नहीं चाहता था, पर जब आप पूछ रहे हैं. एग्जिट पोल के आने की वजह से, एग्जिट पोल के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से, एक बहुत बड़ा डिस्टोरशन पैदा हो रहा है. आप सब लोग यहां हैं, ये प्रेस के लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से. पिछले कुछ समय से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं. पहले एक एग्जिट पोल आता है, जिसको हम गवर्न नहीं करते. लेकिन, एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है, कि उसका सैंपल साइज क्या था, सर्व कहां से आया, अगर वो रिजल्ट से मैच नहीं किया तो क्या रिसपॉन्सिबिलिटी है? ये सब सख्ती से देखने की जरूरी है. इसको देखने के लिए कई स्वशासी संस्थाएं हैं, जिन्हें सेल्फ रेगुलेशन करने की जरूरत है. इसीसे जुड़ा दूसरा विषय है जो बहुत जरूरी है - जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उसके लगभग तीसरे दिन काउंटिंग (मतगणना) होती है. आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन बढ़ी, सबको लगा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है. जब काउंटिंग का समय होता है, तो 8 बजकर 5 मिनट से ही नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं,Which is Nonscence. जबकि पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है. हमारे पास प्रमाण हैं इस बार कि 8:05,8:10,8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड. ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए ?

राजीव कुमार, पूर्व चुनाव आयुक्त