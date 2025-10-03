Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का यह वीडियो एडिटेड है

सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का यह वीडियो एडिटेड है

यह वीडियो 'वोट चोरी' का नारा आने से पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का यह वीडियो एडिटेड है</p></div>
i

सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का यह वीडियो एडिटेड है

(Altered By The Quint)

advertisement

सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह किसी गाड़ी पर खड़े हैं और इस वीडियो में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा सुनाई दे रहा है.

दावा: इस वीडियो को सम्राट चौधरी की किसी रैली में हुई असली घटना बताकर इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, 'ऊपर बस पर सम्राट चौधरी खड़े हैं और नीचे से नारे लग रहे हैं “वोट चोर गद्दी छोड़”.'

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वीडियो में छेड़छाड़ कर आवाज जोड़ी गई है.

  • यह वीडियो 'वोट चोरी' का नारा आने से पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? सबसे पहले हमने इस वायरल दावे से सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए लेकिन हमारी सर्च में हमें इस घटना से संबंधित कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

  • आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो इस घटना के बारे में कुछ विश्वसीय न्यूज रिपोर्ट्स जरूर होतीं.

  • इसके बाद हमने इस वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया और हमारी सर्च में हमें इससे सम्बंधित एक अन्य वीडियो मिली जो इस वीडियो से एकदम मेल खा रही थी.

  • यह वीडियो 26 जुलाई 2025 को अपलोड किया गया था और इसमें कहीं भी हमें 'वोट चोरी' का नारा सुनाई नहीं दिया.

  • अन्य गौर करने वाली बात यह है कि यह वीडियो 26 जुलाई 2025 का है जबकि 'वोट चोरी' का नारा 31 जुलाई 2025 से शुरू किया गया है जब विपक्ष ने संयुक्त रूप से बिहार में जारी SIR को 'वोट चोरी' कहने का फैसला किया था.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इससे समबन्धित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर भी इस वीडियो से सम्बंधित दृश्य मिले जिससे यह साफ हो गया कि यह वीडियो 26 जुलाई 2025 का है.

  • हमें सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मधुबनी में किए गए इस रोड शो और प्रतिमा का अनावरण करने की न्यूज रिपोर्ट्स भी मिलीं.

  • लेकिन इन रिपोर्ट्स (यहां और यहां ) में हमें कहीं भी 'वोट चोरी' के नारे लगने से जुड़ी घटन का कोई जिक्र नहीं मिला.

निष्कर्ष: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का वीडियो असली नहीं है बल्कि उसमें एडिट करके आवाज को जोड़ा गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Also Readदिल्ली नहीं बैंगकॉक की सड़क धंसने का है यह वायरल वीडियो

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT