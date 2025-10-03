सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का यह वीडियो एडिटेड है

सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह किसी गाड़ी पर खड़े हैं और इस वीडियो में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा सुनाई दे रहा है.

दावा: इस वीडियो को सम्राट चौधरी की किसी रैली में हुई असली घटना बताकर इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, 'ऊपर बस पर सम्राट चौधरी खड़े हैं और नीचे से नारे लग रहे हैं “वोट चोर गद्दी छोड़”.'