जस्टिस स्वर्णकांता का ये वीडियो RSS के कार्यक्रम का नहीं है

मैं जब-जब बनारस आई हूं, बाबा (भगवान शिव) ने मुझे कुछ दिया है. तो कभी भी जब मैं यहां बोलना शुरू करती हूं तो ये प्रारंभ महादेव से होता आया है और आज कोई एक्सेप्शन नहीं है. मुझे हर बार बाबा का स्नेह और इस विश्वविद्यालय से रंजन जी और शिल्पी जी का स्नेह यहां खीच कर लाता है. तो आज ये जो आदर का चिन्ह वीसी साहब ने मुझे दिया, मैंने सोचा आज में इसे ग्रहण करूंगी. जब आपने मुझे पहली बार यहां आमंत्रित किया था, तब मैं केवल एक सेशन जज थी. उसके अगले साल जब आपने मुझे बुलाया, तब मैं फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी. उसके अगले साल मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनी और आज जब आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो आपने मुझे, बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया है. इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप मुझे बुलाते रहे और बाबा मुझे कुछ-न-कुछ बनाते रहें