सियाचिन में तैनात भारतीय जवानों का नहीं है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें दो पर्वतारोही एक चोटी पर पहुंचते दिख रहे हैं. तभी एक तीसरा शख्स भी वहां पहुंचता है और तीनों गले मिलते हैं.
दावा : वीडियो को भारत - चीन सीमा पर स्थित सियाचिन पर्वत का बताया जा रहा है. दावा है कि वीडियो में सियाचिन पर्वत पर तैनात भारतीय सेना के जवान हैं.
यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.
क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भारतीय सेना के जवान नहीं, बल्कि मैक्सिको की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार का है. kj
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को हमने गूगल लेंस के जरिए सर्च किया. हमें मीडिया प्लेटफॉर्म PuneMirrorOfficial के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला.
यहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि दिसंबर 2025 में नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों की टीम ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको दे ओरिज़ाबा पर सफल चढ़ाई की.
द असम ट्रिब्यून समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वीडियो को इसी जानकारी के साथ शेयर किया है.
नरेंद्र कुमार भारत के एक अनुभवी हाई-एल्टीट्यूड पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दुनिया की कई चुनौतीपूर्ण चोटियों पर सफल अभियानों का नेतृत्व किया है.
दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी टीम के साथ मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको दे ओरिज़ाबा फतह कर एक बार फिर भारत को गर्व महसूस कराया.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर पर्वतारोही नरेंद्र कुमार और उनकी टीम का वीडियो भारतीय सेना का बताकर शेयर किया जा रहा है
