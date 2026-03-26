इजरायल पर ईरान के हमले का बताकर वायरल ये वीडियो अर्जेंटीना का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रात के समय दूर एक बड़ा धमाका होता दिखाई दे रहा है और लोग वहां से भागते नजर आ रहे हैं. वीडियो को इस टेक्स्ट के साथ शेयर किया जा रहा है 'ईरान ने निगरानी कैमरों के डेटा का इस्तेमाल कर इज़राइल के कई इलाकों पर हमला किया है.'

कुछ यूजर्स यह भी दावा कर रहे हैं कि ये हमले इजराइल के खुफिया मुख्यालय, तेल टैंकर, सैन्य बैरक और मजबूत बंकरों को निशाना बनाकर किए गए.