प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन से जुड़ा ये वायरल लिंक फेक है

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन होता है

सिद्धार्थ सराठे
<div class="paragraphs"><p>प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा पोस्ट वायरल&nbsp;</p></div>
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा पोस्ट वायरल 

फोटो : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojna) का लाभ मिलेगा.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां, यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : वायरल पोस्ट में दिया गया लिंक आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए सही लिंक नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल पोस्ट में दिया गया लिंक किसी सरकारी वेबसाइट का नहीं, क्योंकि इसके आखिर में gov.in नहीं है.

  • ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर हर तरह की जानकारी ली जा सकती है.

  • वहीं शहरी इलाके में योजना का लाभ लेने के लिए ये आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है.

  • लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए “Citizen Assessment” सेक्शन में आधार सत्यापन के जरिए फॉर्म भर सकते हैं.

  • ऑफलाइन आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय शहरी/ग्रामीण निकायों के माध्यम से किया जा सकता है.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के नाम पर फेक लिंक शेयर किया जा रहा है.

