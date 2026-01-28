Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019BJP-पीएम मोदी की आलोचना करते दिख रहे अर्णब गोस्वामी का ये वीडियो असली नहीं

BJP-पीएम मोदी की आलोचना करते दिख रहे अर्णब गोस्वामी का ये वीडियो असली नहीं

अर्णब गोस्वामी के पुराने वीडियो को एडिट कर भ्रामक दावे से शेयर किया जा रहा है

ऐश्वर्या वर्मा
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>वीडियो में अर्णब को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है.</p></div>
i

वीडियो में अर्णब को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है.

फोटो : स्क्रीनशॉट/Altered by The Quint

advertisement

रिपब्लिक के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में अर्णब को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है.

क्लिप: इस वीडियो में, अर्णब को ये कहते सुना जा सकता है, "मैं लाइव टेलीविजन पर 'मोहब्बत की दुकान' का नकाब हटाउंगा, शांत रहिये. छह महीने के बाद, ये नरेंद्र मोदी अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, और भारतीय युवा लाठियों से इनकी पिटाई करेगा."

दावा: इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि अर्णब गोस्वामी ने अपने एक लाइव शो में बीजेपी और पीएम मोदी की कड़ी आलोचना की.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

(इसी तरह के दावे कर रहे दूसरे पोस्ट के आर्काइव वर्जन को यहांयहां और यहां देखा जा सकता है.)

लेकिन...? : ये दावा फेक है, क्योंकि इस वीडियो को क्लिप किया गया है.

  • ओरिजिनल वीडियो में, अर्णब गोस्वामी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं.

हमें कैसे मालूम चला सच ? : हमने वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च किया, और इसमें अर्णब गोस्वामी के बयान और 'रिपब्लिक' शब्द भी कीवर्ड में जोड़े.

  • इससे हमें 18 जुलाई 2024 को पब्लिश हुआ रिपब्लिक भारत का एक यूट्यूब शॉर्ट मिला.

  • इस वीडियो की शुरुआत में अर्णब को वही बात कहते सुना जा सकता है, जो वो वायरल वीडियो में कह रहे हैं. हालांकि, ये वीडियो उससे लंबा है.

वो कहते हैं,

मैं लाइव टेलीविजन पर 'मोहब्बत की दुकान' का नकाब हटाउंगा, कृपया शांत रहिये. मैं इस 'मोहब्बत की दुकान' के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं. 'मोहब्बत की दुकान' का पहला उदाहरण. लीड एक्टर, जो कि राहुल गांधी हैं, कहते हैं, "छह महीने के बाद, नरेंद्र मोदी अपने घर से नहीं निकल पाएंगे... और भारत का युवा उन्हें पकड़ेगा और उन्हें लाठियों से पीटेगा. ये है 'मोहब्बत की दुकान'
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

  • इसके बाद हमने अपने सर्च कीवर्ड में 'राहुल गांधी' शब्द भी जोड़ा, जिससे हमें रिपब्लिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर एक प्राइमटाइम डिबेट मिली.

  • इस वीडियो में 1:23:47 मिनट पर, अर्णब गोस्वामी को वही बात कहते हुए देखा जा सकता है. ये बात वो राहुल गांधी के हवाले से कहते हैं.

क्या राहुल गांधी ने वाकई ऐसा कहा?: इस बयान को लेकर एक कीवर्ड सर्च करने पर हमें दैनिक भास्कर और आज तक की न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं, जिसमें राहुल गांधी के फरवरी 2020 में दिए गए इस बयान को रिपोर्ट किया गया था.

सोर्स : स्क्रीनशॉट/दैनिक भास्कर

हमें राहुल गांधी के बयान का एक वीडियो भी मिला, जिसे झेलम टाइम्स नाम के एक फेसबुक पेज ने फरवरी 2020 में शेयर किया था.

न्यूज एजेंसी ANI ने भी फरवरी 2020 में अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस बयान को शेयर किया था.

निष्कर्ष: अर्णब गोस्वामी का एक पुराना वीडियो, जिसमें वो राहुल गांधी का एक बयान पढ़ रहे हैं, इस गलत दावे के साथ वायरल हो रहा है कि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT