PM मोदी के नाम पर वायरल है सोना बेचने की अपील से जुड़ा फेक बयान

हमने सच का पता कैसे पता लगाया ? :

हमने 'PM Modi sell gold deposit money' जैसे कीवर्ड्स को गूगल पर सर्च किया, लेकिन हमें कोई भी विश्वसनीय सोर्स नहीं मिला जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वायरल हो रहे दावे की पुष्टि होती हो.

इसके बाद हमने प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पोस्ट्स की जांच की, लेकिन वहां भी ऐसा कोई बयान नहीं मिला.

फिर हमने नवभारत टाइम्स के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को खंगाला, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने ऐसा कोई ग्राफिक शेयर किया था?