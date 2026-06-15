तमिलनाडु सरकार ने नहीं लगाया RSS पर बैन, वायरल दावा भ्रामक

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर हमने हाल में लिए गए सभी अहम फैसलों से जुड़े नोटिफिकेशन देखे. RSS को बैन करने से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर हमें नहीं मिला.

मुख्यमंत्री विजय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिला, जिससे वायरल दावे की पुष्टि होती हो.

जाहिर है तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से RSS के बैन होने का दावा अगर सच होता, तो ये मेनस्ट्रीम मीडिया में एक बड़ी खबर होती. पर ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है जिससे इस दावे की पुष्टि होती हो.