अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे पीएम की ये फोटो असली नहीं

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : सबसे पहले, हमने वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया, लेकिन हमें इस दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सोर्स नहीं मिला.

इसके बाद हमने खबरों की जांच की कि क्या पीएम मोदी अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने गए थे? लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी खबर हमें नहीं मिली.