रिंकी भुयान शर्मा के UAE पासपोर्ट का बताकर वायरल हो रहे दस्तावेज का सच

पोस्ट की खोज: हमने फेसबुक पर Pakistan in Ajman ग्रुप को खोजा तो पता चला कि मूल पोस्ट उसे शेयर करने वाले व्यक्ति द्वारा डिलीट कर दिया गया था.

इसके बाद हमने आर्काइव्स में खोज की और हमें Wayback Machine पर इसका एक रिकॉर्ड मिला.

यह पोस्ट सबसे पहले 28 मार्च को शेयर किया गया था, जो खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का है. कैप्शन में भी साफ तौर पर लिखा था कि यह एक Emirates ID है.