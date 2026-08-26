पुणे में राहुल गांधी को सुनने आई भीड़ का नहीं, ये वीडियो मैक्सिको का है

इस इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन का हिंदी अनुवाद कुछ यूं होगा ''ज़ोकालो में मेक्सिको के पहले गोल का जश्न इस तरह मनाया गया''. यानी इस पोस्ट में वीडियो को फुटबॉल मैच में मैक्सिको के गोल पर हुए जश्न का बताया गया है. ज़ोकालो मैक्सिको सिटी में स्थित एक मशहूर स्क्वायर है, जहां फुटबॉल मैच को स्क्रीन पर देखने फेंस इकट्ठा होते हैं.