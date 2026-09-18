मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीते बछड़े का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बछड़ा गाय की मूर्ति के पास खड़ा होकर दूध पीने का प्रयास करता दिख रहा है. सोशल मीडिया के अलावा कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे असली घटना का बताकर शेयर किया गया.

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में भी इस वीडियो से जुड़े विजुअल शेयर किए गए.