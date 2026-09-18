Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीते बछड़े का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीते बछड़े का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

AI से बने वीडियो को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है

टीम वेबकूफ
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि वीडियो में दिख रहा बछड़ा मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पी रहा है.&nbsp;</p></div>
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दावा है कि वीडियो में दिख रहा बछड़ा मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पी रहा है. 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/ABP News

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बछड़ा गाय की मूर्ति के पास खड़ा होकर दूध पीने का प्रयास करता दिख रहा है. सोशल मीडिया के अलावा कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे असली घटना का बताकर शेयर किया गया.

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में भी इस वीडियो से जुड़े विजुअल शेयर किए गए.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/ABP LIVE

सोशल मीडिया पर भी वीडियो को इसी दावे से शेयर किया गया.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

वायरल वीडियो को हमने गूगल लेंस के जरिए सर्च किया, इसका एक और वर्जन हमें मिला, जिसमें गाय का सिर हिलता दिख रहा है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/यूट्यूब

इस वर्जन को हमने AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया, टूल ने इसके AI से बने होने की 99% संभावना जताई.

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Hive Moderation

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बछड़े का वीडियो असली नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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