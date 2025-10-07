Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019पुलिस की वर्दी पहने महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

पुलिस की वर्दी पहने महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>पुलिस की वर्दी पहने महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल</p></div>
i

पुलिस की वर्दी पहने महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

( Altered By The Quint )

advertisement

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जालीदार टोपी पहने एक युवक एक महिला पुलिसकर्मी को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिसका वह महिला पुलिसकर्मी पुरजोर विरोध करती है और उसे धमकाने की कोशिश कर रहे दोनों युवकों को लताड़ देती है.

दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.

  • हमारी सर्च में हमें इस वायरल क्लिप का पूरा वीडियो Amit Dixit Social Message नाम के इस यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिया.

  • इस वीडियो के शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि, "इस वीडियो में दिखाए गए स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है. इसका किसी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है. अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता हो तो यह महज एक संयोग होगा."

इस वीडियो के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Youtube)

  • इसके सिवा हमें फेसबुक पर beauty of nature नाम के इस फेसबुक पेज पर भी यही वीडियो दिखाई दिया. इन दोनों पेजों की पड़ताल करने पर हमने पाया कि दोनों ही पेजों पर इसी तरह के कई स्क्रिप्टेड वीडियो डाउनलोड किए गए हैं.

  • इन स्क्रिप्टेड वीडियो में किरदार और अक्सर लोकेशन एक सी रहती है जबकि अलग-अलग टॉपिक पर रील या शार्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं.

दोनों पेजों पर इस तरह के ढेरों स्क्रिप्टेड वीडियो देखे जा सकते हैं. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/यूट्यूब/फेसबुक)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निष्कर्ष: पुलिसकर्मी की वर्दी में नजर आ रही महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो को असली घटना बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

Also Readसीएम योगी की तारीफ करते तौकीर रजा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT