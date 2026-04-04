दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हिंसा से जुड़ा नहीं है यह वायरल वीडियो

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में और कुछ सादे कपड़ों में कुछ लोगों को रस्सी से बांधकर परेड कराते हुए उनके साथ मार पीट कर रहे हैं.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "दिल्ली के उत्तम नगर में जो दंगा हो रहा था उस दंगे को करवाने वालों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अच्छी खातिर दारी की है."
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर का नहीं है.
यह वीडियो गुजरात के पाटन जिले की चाणस्मा तालुका का है, और इसमें पुलिस उन लोगों को परेड करा रही है जिन्होंने झिलिया गांव में एक फार्महाउस पर हमला किया था और तोड़फोड़ की थी.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Times Now की 19 मार्च 2026 की इस न्यूज रिपोर्ट में मिली जिमसें इस वीडियो को गुजरात के पाटन का बताया गया था.
इस रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो चाणस्मा तालुका के झिलिया गांव का था जहां हथियारों से लैस एक भीड़ ने एक फार्म हाउस में तोड़फोड़ की थी और इस भीड़ के कारण पुलिस को भी वहां से भागना पड़ा था.
इस मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पकड़ लिया गया था और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों का जुलूस निकाला था इसके साथ ही, आरोपियों को सरेआम सड़क पर पीटा भी गया था.
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें ABP न्यूज की गुजराती न्यूज वेबसाइट ABP अस्मिता की 19 मार्च 2026 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य दिखाई दे रहे थे.
ABP अस्मिता में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, "पाटन पुलिस ने पाटन जिले के चांसमा का झिलिया गांव में हुई हिंसा के एक मामले में तीन दिन बाद, उपद्रव मचाने वाले आरोपियों का एक सार्वजनिक जुलूस निकाला. पुलिस ने उन 18 गुंडों का जुलूस निकाला है जिन्होंने चाणस्मा शहर में हिंसा फैलाई थी."
इसके सिवा हमने देखा कि वायरल वीडियो पर IBN News 24 X 7 का वाटर मार्क लगा हुआ था, इन रिपोर्ट्स से मिली जानकारी को मिलाकर हमने इस वॉटरमार्क को कीवर्ड की तरह इस्तेमाल किया और इंटरनेट पर सर्च किया.
हमारी सर्च में हमें IBN News 24x7 की यह फेसबुक पोस्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो था और इसमें लिखा था कि, "चाणसमा के जीलिया हमले मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई."
उत्तम नगर में क्या हुआ था ? मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च 2026 को, "उत्तम नगर की JJ कॉलोनी में होली समारोह के दौरान दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई एक मामूली कहा-सुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसके नतीजन तरुण नाम के 26 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई थी. इस घटना के कारण इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था."
वायरल वीडियो का उत्तम नगर में हुई घटना से कोई संबंध नहीं है.
निष्कर्ष: गुजरात के पाटन में आरोपियों की परेड निकालकर पुलिस के मारपीट करने के वीडियो को दिल्ली के उत्तम नगर का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)