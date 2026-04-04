दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हिंसा से जुड़ा नहीं है यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में और कुछ सादे कपड़ों में कुछ लोगों को रस्सी से बांधकर परेड कराते हुए उनके साथ मार पीट कर रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "दिल्ली के उत्तम नगर में जो दंगा हो रहा था उस दंगे को करवाने वालों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अच्छी खातिर दारी की है."