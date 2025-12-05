उत्तरप्रदेश में बीजेपी विधायकों से मारपीट के दावे से वायरल है फेक कहानी

इसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया. 21 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विश्वास मत का सामना किया. सदन में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी पार्टी के टूटे हुए गुट को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू किया, बसपा विधायकों ने भी उनका साथ दिया.

हंगामा बढ़ते-बढ़ते हिंसा में बदल गया और सदन में विधायकों ने एक-दूसरे पर सामान फेंकना शुरू कर दिया. इसी दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद सदन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया और फिर कार्यवाही दोबारा शुरू हुई. बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष के वॉकआउट के बाद प्रस्ताव के पक्ष में 222 वोट पड़े और कोई भी विरोध में नहीं था.