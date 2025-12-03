UP: हाईवे पर कैश लूटते लोगों का बताकर AI से बना वीडियो वायरल

क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले ऐसी हालिया न्यूज रिपोर्ट्स खंगालीं, जिससे पता चले कि ये घटना सही है या नहीं. ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि हाल में यूपी के किसी हाईवे में कैश का ट्रक पलट गया है.

जब हमने वीडियो की कुछ बारीकियों पर गौर करना शुरू किया, तो ये संभावना दिखी कि वीडियो AI से बना हो सकता है.