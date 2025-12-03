UP: हाईवे पर कैश लूटते लोगों का बताकर AI से बना वीडियो वायरल

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें लोग एक हाईवे पर रुककर नोट बटोरते दिख रहे हैं.
दावा : वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये उत्तरप्रदेश के हाईवे का है, जहां कैश से भरा एक ट्रक पलट गया. दावा है कि ट्रक पलटते ही लोगों ने नोट लूटना शुरू कर दिया.
क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले ऐसी हालिया न्यूज रिपोर्ट्स खंगालीं, जिससे पता चले कि ये घटना सही है या नहीं. ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि हाल में यूपी के किसी हाईवे में कैश का ट्रक पलट गया है.
जब हमने वीडियो की कुछ बारीकियों पर गौर करना शुरू किया, तो ये संभावना दिखी कि वीडियो AI से बना हो सकता है.
वीडियो में पीछे खड़े ऑटो में देखा जा सकता है कि कोई गेट ही नहीं है.
दिख रही बाईक में न कंपनी का नाम है न ही नंबर प्लेट पर कोई स्पष्ट नंबर.
नोटों को भी जूम करके देखने पर न तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के नोट लग रहे हैं, न ही किसी अन्य देश की मुद्रा के.
हमने गौर किया कि वीडियो में Ig Arshad arsh edits का वॉटरमार्क है. इस नाम का अकाउंट हमने इंस्टाग्राम पर सर्च करना शुरू किया.
इस चैनल पर ये वीडियो 20 नवंबर को अपलोड किया गया था. पोस्ट के कैप्शन में साफ लिखा है कि ये वीडियो AI से बनाया गया है.
निष्कर्ष : AI से बना वीडियो UP में कैश लूटते लोगों का बताकर वायरल.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)