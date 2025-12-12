भोपाल में ब्लास्ट की साजिश के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019भोपाल में ब्लास्ट की साजिश के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

तेलुगू फिल्म की शूटिंग के वीडियो को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है

सिद्धार्थ सराठे
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो भोपाल का रहने वाला आदिल काजमी है और उसपर ब्लास्ट की साजिश करने का आरोप है.

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो एक फिल्म की शूटिंग का है, न कि किसी असली घटना का.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को की-फ्रेम में बांटकर हमने गूगल लेंस के जरिए सर्च किया. हमें @adilmotorsports नाम के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला.

वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ हैशटेग हैं, जिनसे लगता है कि ये वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का है.

सोर्स : स्क्रीनशॉट/@adilmotorsports

  • हैशटेग में दिए गए फिल्म के नाम को सर्च करने पर हमें तेलुगू फिल्म Tappinchukoleru का ये वीडियो मिला.

  • इस वीडियो में 3:55 मिनट पर वही सीन आता है, जिसकी शूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.  

वीडियो में दिख रहे आदिल काजमी के यूट्यूब चैनल पर शूटिंग के ऐसे और भी कई वीडियो हैं, जिनके कैप्शन से लगता है कि ये असली घटना है.

जिस स्पॉट पर हुई शूटिंग का वीडियो असली घटना का बताकर वायरल है, उसी स्पॉट पर शूट किए गए अन्य वीडियो भी आदिल काजमी के यूट्यूब चैनल पर हैं.

हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि भोपाल में बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले किसी शख्स को हाल में गिरफ्तार किया गया है.

निष्कर्ष : फिल्म की शूटिंग के वीडियो को इस गलत दावे से शेयर किया जा रहा है कि ये भोपाल में बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले शख्स की गिरफ्तारी की असली घटना है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

