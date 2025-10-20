राजदीप सरदेसाई को फटकार लगाती रानी मुखर्जी के वीडियो का सच ये रहा

एक्टर रानी मुखर्जी और पत्रकार राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि एक इंटरव्यू के दौरान सरदेसाई के सवाल से नाराज हो कर रानी मुखर्जी ने उन्हें फटकार लगाई.



क्या है दावा ? : वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया है कि सरदेसाई ने मुखर्जी से कहा कि वो शादी के बाद "काफी मोटी" हो गई हैं. इसपर, एक्टर ने सरदेसाई को डांटा और उन्हें चुपचाप बैठ जाने के लिए कहा.