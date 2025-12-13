लाडली बेटी योजना 2025 को लेकर हो रहे भ्रामक दावों का सच

advertisement
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाडली बेटी योजना 2025 के तहत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे. अलग - अलग पोस्ट में यूजर्स से किसी लिंक पर क्लिक करने या कमेंट में Hi लिखने की अपील की गई है.
पोस्ट पर कमेंट करने वाले यूजर्स से एक नंबर पर कॉल करने की अपील की गई है.
क्या ये दावा सच है ? : जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है, साल 2025 में लाडली बेटी योजना नाम से कोई नई योजना नहीं आई है. केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में इस नाम से ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है.
जम्मू-कश्मीर में इस नाम की एक योजना है, जिसके जरिए सरकार लड़कियों की उम्र 21 वर्ष होने तक उनके खाते में 1000 रुपए प्रतिमाह जमा करती है. 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर युवती को ये जमा किया हुआ पैसा दिया जाता है. पर ये योजना 2025 में शुरू नहीं हुई है, 2015 से चल रही है.
वायरल पोस्ट के साथ जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जुड़े लिंक नहीं हैं.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल पोस्ट में जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी सरकारी वेबसाइट के नहीं हैं. क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के URL के आखिर में gov.in होता है.
आगे हमने चेक किया कि क्या वाकई देश भर में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है? ऐसी किसी योजना की जानकारी हमें नहीं मिली.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में ये योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाता है जिनके अभिभावक की सालाना आय 75000 रुपए या उससे कम है.
योजना से जुड़ी सारी जानकारी सरकार की वेबसाइट myscheme.gov.in पर दी गई है. इस वेबसाइट पर अमूमन सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है.
सरकार की वेबसाइट पर कहीं भी नहीं लिखा है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी खास नंबर पर कॉल करना है, जैसा कि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दावा किया जा रहा है.
हमने केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) पर भी योजनाओं से जुड़ी प्रेस रिलीज चेक कीं. ऐसी कोई रिलीज नहीं मिली, जिसमें बताया गया हो कि केंद्र सरकार ने लाडली बेटी नाम से योजना शुरू की है.
मिलते - जुलते नामों की योजनाएं : लाडली बेटी योजना सिर्फ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लागू है. पर इससे मिलते - जुलते नामों की कुछ योजनाएं देश के अन्य राज्यों में हैं. जैसे कि...
दिल्ली सरकार की लाडली योजना
मध्यप्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना
मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना
गौर करने वाली बात ये है कि इनमें से कोई योजना साल 2025 में शुरू नहीं हुई है.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर लाडली बेटी योजना को लेकर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं. न तो ये योजना साल 2025 में शुरू हुई है न ही ये देश भर में लागू है. वायरल पोस्ट के साथ जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जुड़े लिंक नहीं हैं.
