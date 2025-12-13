Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019लाडली बेटी योजना 2025 को लेकर हो रहे भ्रामक दावों का सच

लाडली बेटी योजना 2025 को लेकर हो रहे भ्रामक दावों का सच

ये योजना सिर्फ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, पोस्ट के साथ फेक लिंक शेयर किए जा रहे हैं

सिद्धार्थ सराठे

<div class="paragraphs"><p>लाडली बेटी योजना से जुड़े भ्रामक पोस्ट वायरल</p></div>
लाडली बेटी योजना से जुड़े भ्रामक पोस्ट वायरल

फोटो : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाडली बेटी योजना 2025 के तहत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे. अलग - अलग पोस्ट में यूजर्स से किसी लिंक पर क्लिक करने या कमेंट में Hi लिखने की अपील की गई है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

पोस्ट पर कमेंट करने वाले यूजर्स से एक नंबर पर कॉल करने की अपील की गई है.

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये दावा सच है ? : जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है, साल 2025 में लाडली बेटी योजना नाम से कोई नई योजना नहीं आई है. केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में इस नाम से ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है.

जम्मू-कश्मीर में इस नाम की एक योजना है, जिसके जरिए सरकार लड़कियों की उम्र 21 वर्ष होने तक उनके खाते में 1000 रुपए प्रतिमाह जमा करती है. 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर युवती को ये जमा किया हुआ पैसा दिया जाता है. पर ये योजना 2025 में शुरू नहीं हुई है, 2015 से चल रही है.

वायरल पोस्ट के साथ जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जुड़े लिंक नहीं हैं.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल पोस्ट में जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी सरकारी वेबसाइट के नहीं हैं. क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के URL के आखिर में gov.in होता है.

वायरल हो रहे एक पोस्ट में दिया गया लिंक

  • आगे हमने चेक किया कि क्या वाकई देश भर में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है? ऐसी किसी योजना की जानकारी हमें नहीं मिली.

  • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में ये योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाता है जिनके अभिभावक की सालाना आय 75000 रुपए या उससे कम है.

  • योजना से जुड़ी सारी जानकारी सरकार की वेबसाइट myscheme.gov.in पर दी गई है. इस वेबसाइट पर अमूमन सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है.

लाडली बेटी योजना

सोर्स : स्क्रीनशॉट/myschemes.gov.in

  • सरकार की वेबसाइट पर कहीं भी नहीं लिखा है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी खास नंबर पर कॉल करना है, जैसा कि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दावा किया जा रहा है.

  • हमने केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) पर भी योजनाओं से जुड़ी प्रेस रिलीज चेक कीं. ऐसी कोई रिलीज नहीं मिली, जिसमें बताया गया हो कि केंद्र सरकार ने लाडली बेटी नाम से योजना शुरू की है.

मिलते - जुलते नामों की योजनाएं : लाडली बेटी योजना सिर्फ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लागू है. पर इससे मिलते - जुलते नामों की कुछ योजनाएं देश के अन्य राज्यों में हैं. जैसे कि...

गौर करने वाली बात ये है कि इनमें से कोई योजना साल 2025 में शुरू नहीं हुई है.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर लाडली बेटी योजना को लेकर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं. न तो ये योजना साल 2025 में शुरू हुई है न ही ये देश भर में लागू है. वायरल पोस्ट के साथ जो लिंक दिए गए हैं, वो किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जुड़े लिंक नहीं हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

