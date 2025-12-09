रवीना टंडन की बेटी के 'वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025' जीतने के दावे का सच

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019रवीना टंडन की बेटी के 'वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025' जीतने के दावे का सच

वीडियो में बॉक्सर नूपुर श्योराण हैं, न कि एक्टर राशा थडानी.

ऐश्वर्या वर्मा
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि रवीना टंडन की बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जीता</p></div>
दावा है कि रवीना टंडन की बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जीता

फोटो : Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला मीडिया से अपने गोल्ड मेडल पर बात कर रही है.

  • इस क्लिप में, महिला अपने पिछली चैंपियनशिप और विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर बात करती है.

दावा: क्लिप शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का दावा है कि ये महिला, एक्टर रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी है, जिन्होंने 80+kg कैटेगरी में 2025 बॉक्सिंग कप फाइनल जीता है.

इस दावे को मीडिया संगठन सुदर्शन न्यूज नॉर्थ ईस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया, जिसपर 17,000 से ज्यादा लाइक्स थे.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

(इसी तरह के दूसरे दावों के आर्काइव्स को यहां और यहां देखा जा सकता है.)

क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा गलत है. इस वीडियो में बॉक्सर नूपुर श्योराण हैं, न कि एक्टर राशा थडानी.

हमें कैसे मालूम चला सच ? : हमने वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च किया, जिससे हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिला, जिसमें यही वीडियो था.

  • इसमें महिला की पहचान नूपुर श्योराण के तौर पर हुई है, जो कि 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स की विजेता हैं.

पोस्ट में महिला की पहचान नूपुर श्योराण बताई गई है

सोर्स : इंस्टाग्राम/स्क्रीनशॉट

  • क्योंकि इस वीडियो में न्यूज एजेंसी ANI का लोगो था, हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ओरिजिनल वीडियो को ढूंढने की कोशिश की.

  • ANI ने 16 सितंबर को अपने X अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया था, जिसमें नूपुर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर बात कर रही हैं. वो कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी.

नूपुर श्योराण और राशा थडानी की तस्वीरों की तुलना करने पर देखा जा सकता है कि दोनों काफी अलग दिखती हैं.

(सोर्स: NDTV/AIR/Altered by The Quint)


2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप : 20 नवंबर 2025 को हुए वर्ल्ड कप फाईनल में, नूपुर श्योराण ने 80+kg महिला कैटेगरी में उज्बेकिस्तान की Sotimboeva Oltinoy को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

सोर्स : olympics.com/स्क्रीनशॉट

निष्कर्ष: इससे साबित होता है कि वायरल वीडियो में रवीना टंडन की बेटी और एक्टर राशा थडानी नहीं, बल्कि बॉक्सर नूपुर श्योराण हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

