विदेशी छात्रों को US सरकार देगी ग्रीन कार्ड? ट्रंप के वायरल वीडियो का सच

देखिए, मैं हमेशा से दूसरे देशों से आने वाले छात्रों के पक्ष में रहा हूं. इसमें चीन भी शामिल है. हमारे यहां करीब 5 लाख चीनी छात्र पढ़ने आते हैं और मैं हमेशा इसका समर्थन करता रहा हूं. इसका मतलब यह नहीं है कि निगरानी की जरूरत नहीं है. छात्रों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ छात्रों पर ही नहीं, अन्य लोगों पर भी. मैं लंबे समय से इस विचार का समर्थक रहा हूं. मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है. इससे हमारे शैक्षणिक संस्थानों को फायदा होता है और मेरा मानना है कि यह हमारे देश के लिए भी अच्छा है. मैं इस बात के भी पक्ष में हूं कि उन्हें यहां रहने की अनुमति मिले. यदि कोई व्यक्ति चार साल तक यहां पढ़ाई करता है और शिक्षा प्राप्त करता है, तो मुझे लगता है कि उसे यहां रहने का अवसर मिलना चाहिए.

डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हिंदी अनुवाद