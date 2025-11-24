बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस महिला प्रत्याशी को नहीं मिले 0 वोट

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक महिला मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को एक भी वोट न मिले?
दावा : वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की एक लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याषी हैं, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला.
यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां, यहां और यहां देखें.
क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की प्रत्याशी रही शिवानी शुक्ला हैं.
शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से प्रत्याशी थीं, वो चुनाव हारी जरूर थीं पर उन्हें 95483 वोट मिले थे. 0 वोट मिलने का दावा भी गलत है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वीडियो के शुरुआत में ही स्पष्ट हो गया कि इसमें दिख रही महिला RJD नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला हैं.
हमें शिवानी शुक्ला के इस बयान का दूसरा और क्लियर वर्जन न्यूज पोर्टल First Bihar Jharkhand के X पोस्ट में मिला.
पूरा बयान सुनने पर पता चलता है कि शिवानी चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें एक भी वोट नहीं मिला.
वीडियो में शिवानी कहती हैं
जाहिर है शिवानी ने मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दिया, खुद की बात नहीं की. दावे की और पुष्टि करने के लिए हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक किया कि शिवानी शुक्ला को कितने वोट मिले थे?
यहां से पता चला कि शिवानी को 95483 वोट मिले थे, वो 32187 वोटों से चुनाव हार गई थीं.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर RJD प्रत्याशी का वीडियो भ्रामक दावों के साथ वायरल है.
