बांग्लादेश में हिंदू शख्स पर हमले का नहीं है ये वीडियो

भगवा कपड़े पहने एक शख्स पर कुछ लोगों के हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हालात को दिखाता है.



दावा: ये वीडियो बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की लिंचिंग की घटना के बाद शेयर किया जा रहा है. वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया है कि ये वहां एक और हिंदू शख्स पर हुए हमले को दिखाता है.