Quint Chatbot - Scam से लेकर फेक्ट-चेक तक सभी सवालों के जवाब यहां जानिए

ऑनलाइन आगे बढ़ रही इस दुनिया में स्कैम का हो जाना अब आम सी बात हो गई है. ऐसे में अक्सर ऐसे कॉल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके बैंक की KYC पेंडिंग है तुरंत नहीं कराने पर आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, आपने बिजली का बिल नहीं भरा है कनेक्शन काट दिया जाएगा या फिर आपका डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है. यह कॉल असली नहीं बल्कि स्कैम हो सकते हैं और स्कैमर्स आपका पैसा लूट सकते हैं.

या ऐसा भी होता है कि आप अपना फैमिली WhatsApp ग्रुप खोलते हैं और आपको एक ऐसा मैसेज दिखता है जिस पर “Forwarded many times” लिखा होता है, और वह मैसेज इतना ज्यादा सनसनीखेज लगता है कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कोई मैसेज सही है या नहीं, कोई कॉल असली है या आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है यह पता लगाने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम इसे बदलने जा रहे हैं.

Meedan के साथ मिलकर, हमने एक नया AI चैटबॉट बनाया है. यह चैटबॉट आपको हर पल अपडेटेड रहने में और स्कैम से आपको सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा. आप अपने स्मार्टफोन पर ही, कहीं भी और कभी भी, फैक्ट-चेक और न्यूज रिपोर्ट देख पाएंगे.