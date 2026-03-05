इजरायल के तेल अवीव में आग लगने का ये वीडियो हालिया नहीं पुराना है

ईरान-इजरायल के बीच बीते कुछ दिनों से युद्ध जारी है. इजरायल-US के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी मारे गए थे, जिसके बाद इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल के हमले जारी हैं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर इजरायल के तेल अवीव में एक बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि यह हालिया ईरानी हमले के बाद हुआ है.