तेजस्वी से मिलते मौलाना का पुराना वीडियो बरेली हिंसा से जोड़कर वायरल

बरेली में क्या हुआ था ? उत्तर प्रदेश के बरेली 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के बाद से बरेली में तनाव बन गया था. इस्लामी धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख तौकीर रजा खां ने शाहजहांपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में धरना देने की घोषणा के बाद की थी.

इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था और मौलाना तौकीर रजा समेत कई अन्य लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.