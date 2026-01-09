तेजस्वी यादव का यह वीडियो मकान टूटने वालों की आर्थिक मदद करने का नहीं है

दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून 2025 को तेजस्वी यादव ने सारण में दिघवारा, दरियापुर और बनियापुर का दौरा किया था. इस दौरे के दौरान, उन्होंने दिघवारा के सैदपुर गांव में सड़क हादसों में मारे गए पांच लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी थी. यह उसी मुलाकात का वीडियो है.