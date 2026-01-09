Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019तेजस्वी यादव का यह वीडियो मकान टूटने वालों की आर्थिक मदद करने का नहीं है

तेजस्वी यादव का यह वीडियो मकान टूटने वालों की आर्थिक मदद करने का नहीं है

यह वीडियो 17 जून 2025 का है जब उन्होंने सारण का दौरा किया था.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>तेजस्वी यादव का यह वीडियो मकान टूटने वालों की आर्थिक मदद करने का नहीं है</p></div>
i

तेजस्वी यादव का यह वीडियो मकान टूटने वालों की आर्थिक मदद करने का नहीं है

(Altered By The Quint)

advertisement

सोशल मीडिया पर RJD नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल है. वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, "हाल ही में बिहार में जिनका घर टूटा है, चुनाव हारने का बाद भी तेजस्वी यादव उन्हें 30000 का चेक दे रहे हैं." (SIC)

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? इस वीडियो में RJD नेता तेजस्वी यादव अतिक्रमण विरोधी अभियान से प्रभावित लोगों को 30,000 रुपये देते हुए नहीं दिख रहे हैं.

  • यह वीडियो असल में 17 जून 2025 का है, जब उन्होंने सारण का दौरा किया था और सैदपुर गांव में 15 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों और पांच मृतकों के परिवारों से मुलाकात की थी.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो के कीफ्रेम पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर हमें Live Bihar Digital Network नाम की फेसबुक पोस्ट पर यह वीडियो मिला जिसमें वायरल वीडियो की क्लिप शामिल थी.

  • इस वीडियो को इस चैनल पर 17 जून 2025 को अपलोड किया गया था.

दोनों वीडियो को मिलाने पर हमने पाया कि दोनों वीडियो में कई समानताएं थीं जैसे तेजस्वी यादव के कपड़े और उनके साथ वीडियो में नजर आ रहे लोग एक ही थे.

दोनों वीडियो में समानताओं को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च की मदद से न्यूज रिपोर्ट्स तलाश की. हमारी सर्च में हमें दैनिक भास्कर की यह न्यूज रिपोर्ट मिलीं जिसमें वायरल वीडियो से सम्बंधित दृश्य थे.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून 2025 को तेजस्वी यादव ने सारण में दिघवारा, दरियापुर और बनियापुर का दौरा किया था. इस दौरे के दौरान, उन्होंने दिघवारा के सैदपुर गांव में सड़क हादसों में मारे गए पांच लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी थी. यह उसी मुलाकात का वीडियो है.

इस रिपोर्ट को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/दैनिक भास्कर)

  • इसके सिवा हमारी सर्च में हमें 17 जून 2025 का तेजस्वी यादव का यह फेसबुक पोस्ट भी मिला जिसमें वायरल वीडियो से सम्बंधित तस्वीरें थी जिनमें मौजूद लोग और बैकग्राउंड लोकेशन आपस में मेल खा रहे थे.

  • इस पोस्ट के कैप्शन में तेजस्वी यादव ने सड़क हादसे का जिक्र करते हुए लिखा था कि, "हादसे में घायल 15 से अधिक पीड़ितों एवं 5 मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनका ढांढस बंधाया तथा आर्थिक सहायता की."

इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि तेजस्वी यादव ने हाल ही उन लोगों की आर्थिक मदद की है जिनके बिहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान के चलते मकान टूट गए हैं.

निष्कर्ष: सड़क हादसे में प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता करते तेजस्वी यादव के पुराने वीडियो को बिहार में हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readसियाचिन में तैनात भारतीय जवानों का नहीं है ये वीडियो

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT