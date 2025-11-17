पिछले साल बीमार हुए तेजप्रताप की तस्वीर हालिया चुनावों से जोड़कर वायरल

बिहार चुनावों का समापन हो चुका है उसके बाद NDA गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है. ऐसे में जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें उन्हें बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट और तेज प्रताप यादव की इस तस्वीर को हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.