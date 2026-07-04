यूक्रेन पर 900 मिसाइलों के हमले का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

रूस - यूक्रेन युद्ध : 28 जून 2026 की सुबह कीव पर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए थे. वहीं 27 जून को दोनों देशों से मौत की खबरें आई थीं. यूक्रेन के मध्य-पूर्वी क्षेत्र निप्रोपेत्रोव्स्क और उत्तरी सूमी क्षेत्र में रूस के हमलों में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, यूक्रेन ने रूस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित वोल्गोग्राद और बेलगोरोद पर हमला किया था. यूक्रेन ने होरलिव्का शहर पर भी हमला किया था जो अभी रूस के नियंत्रण में है.

4 जुलाई कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले कर एक तेल टर्मिनल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमले रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक और सैन्य समर्थन देने वाले ढांचों पर किए गए. हमलों के बाद क्षेत्र में आग लग गई और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ, जबकि रूस ने दर्जनों ड्रोन मार गिराने का दावा किया.

लगातार हमले जारी हैं, पर हमें बीते एक महीने की ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि यूक्रेन पर एक ही बार में 900 मिसाइलों से हमला हुआ.