Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019लड़के के ऊपर चाय फेंकते युवक का वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

लड़के के ऊपर चाय फेंकते युवक का वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

यह वीडियो असली घटना का नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>लड़के के ऊपर चाय फेंकते युवक का वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है</p></div>
i

लड़के के ऊपर चाय फेंकते युवक का वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

(Altered By The Quint )

advertisement

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि चाय बेचने वाला एक व्यक्ति एक लड़के के ऊपर गरम-गरम चाय उड़ेल देता है.

इस वीडियो को असली घटना बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

यह वीडियो असली घटना का नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड है.

हमने सच का पता कैसा लगाया ? हमने सबसे पहले यह चेक करने के लिए कीवर्ड सर्च किया कि क्या हाल ही में ऐसी कोई घटना हुई है. हमारी सर्च में हमें इस दावे का समर्थन करने वाली कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

  • इसके बाद हमने गूगल पर इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया हमारी सर्च में हमें booster_bhai नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो का पूरा वर्जन मिला जिसे 31 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया था.

इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक करने पर हमने पाया कि चैनल पर बच्चों के ऊपर चाय या पानी फेकने के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं. जिससे इन वीडियो के स्क्रिप्टेड होना का संकेत मिलता है.

इस चैनल पर इसी तरह के और भी बहुत वीडियो अपलोड किए गए हैं. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

प्रोफाइल को चेक करने पर हमने पाया कि चाय फेकने वाले शख्स का नाम फरहान बेग है जिन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट में खुद को क्रिएटर बताया है और इनके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी इसी तरह के कई वीडियो अपलोड किए गए हैं.

इंस्टाग्राम चैनल पर युवक ने खुद को डिजिटल क्रिएटर बताया है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

इस युवक के सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करने से यह साफ होता है कि लगभग सभी जगह एक से वीडियो अपलोड किए गए हैं और युवक ने खुद को डिजिटल क्रिएटर बताकर कॉमेडी के लिए इस तरह के कई वीडियो बनाए हैं.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निष्कर्ष: लड़के के ऊपर गरम चाय फेंकते युवक का वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readसनी देओल के बीजेपी से इस्तीफे का भ्रामक दावा वायरल

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT