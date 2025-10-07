सीएम योगी की तारीफ करते तौकीर रजा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

वीडियो में क्या कह रहे हैं तौकीर रजा ? वायरल वडियो में मौलाना तौकीर रजा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, “नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए के राजधर्म कैसे निभाया जाता है. सबका साथ -सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है में उसकी तारीफ करूंगा, यह और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ ये इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, तो में उनकी तारीफ करूंगा.”