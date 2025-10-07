Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सीएम योगी की तारीफ करते तौकीर रजा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

सीएम योगी की तारीफ करते तौकीर रजा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि 2022 से इंटरनेट पर मौजूद है.

फैजान अहमद
सोशल मीडिया पर बरेली के IMC नेता मौलाना तौकीर रज़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हालिया घटनओं से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

वीडियो में क्या कह रहे हैं तौकीर रजा ? वायरल वडियो में मौलाना तौकीर रजा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, “नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए के राजधर्म कैसे निभाया जाता है. सबका साथ -सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है में उसकी तारीफ करूंगा, यह और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ ये इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, तो में उनकी तारीफ करूंगा.”

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि 2022 से इंटरनेट पर मौजूद है.

  • इस वीडियो का बरेली में हुई हालिया हिंसा या घटनाओं से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें Kanak News नाम के यूट्यूब चैनल पर इस क्लिप का पूरा वीडियो मिला.

  • इस वीडियो में 07:34 मिनट पर वायरल क्लिप वाला हिस्सा सुना जा सकता है जहां मौलाना सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे.

  • इस चैनल पर यह वीडियो 03 साल पहले 20 जून 2022 को अपलोड किया गया था.

  • जबकि बरेली में हिंसा सितंबर 2025 में हुई है.

  • इसके सिवा इंटरनेट पर इससे समबन्धित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें जनसत्ता और Times Now की जून 2022 की न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं जहां मौलाना के इस बयान की पुष्टि की गई थी.

इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/जनसत्ता)

  • जून 2022 में छपी इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत (IMC) काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा खान ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी.

  • उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुसलमानों की बात नहीं सुन रही और चेतावनी दी कि वे मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक ले जाएंगे.

  • मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘राज धर्म’ का पालन करने और अयोध्या में मुस्लिम विरोधी कार्रवाई पर कार्रवाई की तारीफ की थी.  

बरेली में क्या हुआ था ? उत्तर प्रदेश के बरेली 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के बाद से बरेली में तनाव बन गया था. इस्लामी धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख तौकीर रजा खां ने शाहजहांपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में धरना देने की घोषणा के बाद की थी.

  • इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था और मौलाना तौकीर रजा समेत कई अन्य लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

निष्कर्ष: सीएम योगी की तारीफ करते मौलाना तौकीर रजा खां के पुराने वीडियो को हालिया बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

