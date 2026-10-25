फ्रांस में लूट का सामान बेचने का नहीं यह वीडियो स्पेन के मैड्रिड का है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में प्रदर्शनकारियों द्वारा दुकानों से लूटा गया लग्जरी सामान सड़कों पर बेचा जा रहा है.

यह वीडियो फ्रांस में चल रहे उन विरोध प्रदर्शनों के बीच वायरल हुआ है, जो सितंबर 2026 के आखिर में शुरू हुए थे. इन प्रदर्शनों की शुरुआत छात्रों ने स्कूलों की खराब स्थिति की वजह से की थी, जिसमें शिक्षकों की कमी और बेहद खराब सुविधाओं का मुद्दा भी शामिल हैं.