खेसारी के समर्थन में बोलते सोनू सूद का यह वीडियो असली नहीं AI है

सोनू सूद के वीडियो में AI की मदद से छेड़छाड़ की गई है.

फैजान अहमद & खुशी महरोत्रा
वेबकूफ
Published:
(Altered By The Quint)

सोशल मीडिया पर एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें भोजपुरी एक्टर और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की राजनीतिक एंट्री और उम्मीदवारी के लिए समर्थन में बोलते हुए सुना जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सोनू सूद ने बिहार चुनाव के दौरान खेसारी यादव का समर्थन किया है.

वीडियो में सोनू सूद क्या कह रहे हैं:

“मैंने सुना है कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और कई लोग उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं. मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं किसी और के फैसले का विरोध करने वाले? आप जहां जाना चाहते थे, वहां गए, खेसारी लाल जहां जाना चाहते थे, वहां गए. वह सही जगह पर हैं. मैं खेसारी लाल के साथ हूं और लोगों की मदद करने में उनकी सफलता की कामना करता हूं. हम सब आपके साथ हैं, आलोचनाओं की चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.”

इस पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

(सोर्स: X/स्क्रीनशॉट)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सच है?: नहीं, यह दावा झूठा है क्योंकि यह वीडियो असली नहीं बल्कि इसे छेड़छाड़ कर AI की मदद से बनाया गया है.

हमें क्या मिला: सबसे पहले हमने इस वीडियो को कई स्क्रीनशॉट में बांटा और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.

  • हमें यह वायरल वीडियो सोनू सूद के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला जहां उन्होंने इसे 25 अक्टूबर को पोस्ट किया था.

  • इस क्लिप को सुनने पर हमने पाया कि इस वीडियो का संदर्भ राजनीतिक नहीं है, जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है.

  • असल वीडियो में सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद करने और दयालुता के कार्यों से कैसे दुख कम हो सकते हैं और प्रेम फैल सकता है, इस बारे में बात कर रहे थे.

  • उन्होंने बिहार चुनाव में खेसारी लाल की उम्मीदवारी का कहीं भी जिक्र या समर्थन नहीं किया है.

वीडियो की जांच: इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया की सोनू सूद की बोली (Lips मूवमेंट ) वायरल वीडियो में बोले जा रहे शब्दों से मेल नहीं खा रही थीं. जैसा की अक्सर AI की मदद से बनाई गयीं वीडियो में एक आम सी बात होती है.

  • फिर हमने इस क्लिप को AI-डिटेक्शन टूल, Deep-fake-O-Meter पर चलाया और उस टूल ने यह निष्कर्ष निकाला कि वायरल वीडियो AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

वीडियो में AI स बने होने होने की संभावना जताई गई है. 

इसके सिवा वेबकूफ टीम को ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं मिली जिससे इसकी पुष्टि हो सके कि सोनू सूद ने सार्वजनिक रूप से खेसारी यादव की उम्मीदवारी का समर्थन किया है.

निष्कर्ष: खेसारी लाल यादव का समर्थन करते अभिनेता सोनू सूद का वीडियो असली नहीं है बल्कि AI की मदद से बनाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

