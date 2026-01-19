ट्रेन पर स्केटिंग करने के दौरान गिरते युवक का वीडियो असली नहीं AI है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमें वायरल वीडियो के कुछ दृश्य देखने में ऐसे लगे जिनमें वो कमियां थी को अक्सर AI से बने वीडियो में पाई जाती है. इसकी पड़ताल के लिए हमने वायरल वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल HIVE Moderation पर चेक किया.

HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की 98.8 प्रतिशत बने होने की संभावना जताई.