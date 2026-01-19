ट्रेन पर स्केटिंग करने के दौरान गिरते युवक का वीडियो असली नहीं AI है

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019ट्रेन पर स्केटिंग करने के दौरान गिरते युवक का वीडियो असली नहीं AI है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
(Altered By The Quint)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को ट्रेन की छत पर तेज गति से स्केट बोर्डिंग करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं.)

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमें वायरल वीडियो के कुछ दृश्य देखने में ऐसे लगे जिनमें वो कमियां थी को अक्सर AI से बने वीडियो में पाई जाती है. इसकी पड़ताल के लिए हमने वायरल वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल HIVE Moderation पर चेक किया.

  • HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की 98.8 प्रतिशत बने होने की संभावना जताई.

HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/HIVE)

  • इसके सिवा हमने AI से बने कॉन्टेंट की पहचान करने वाले Deepfake-O-Meter पर इस वीडियो को चेक किया. यहां भी इस वीडियो के AI से बने होने की 90 प्रतिशत से ज्यादा संभावना जताई गई.

इस वीडियो के AI से बने होने की सम्भावना जताई गई. 

  • हम इस वीडियो के असल सोर्स का पता नहीं लगा पाए लेकिन अलग-अलग टूल्स पर चेक करने से यह साफ हो गया था कि वायरल वडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

निष्कर्ष: ट्रेन पर स्केटिंग के दौरान गिरते हुए युवक के AI से बने वीडियो को असली बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

