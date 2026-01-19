बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक लड़की को बुरी तरह रोते हुए और उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदने का अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "पूरी दुकान का सामान खुलवाने के बाद ग्राहक बोली कुछ पसंद नहीं आया तो दुकानदार भावुक !"