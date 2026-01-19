Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

वायरल वीडियो में नजर आ महिलाओं ने वीडियो को लेकर सफाई दी है.

फैजान अहमद
<div class="paragraphs"><p>बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल</p></div>
बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

( Altered By The Quint )

सोशल मीडिया पर एक वडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक लड़की को बुरी तरह रोते हुए और उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदने का अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "पूरी दुकान का सामान खुलवाने के बाद ग्राहक बोली कुछ पसंद नहीं आया तो दुकानदार भावुक !"

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें Carry Wear नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला जहां वायरल वीडियो और इससे मेल खाते हुए इस तरह के कई और वीडियो अपलोड किए गए थे.

  • हमारी सर्च में हमें इस अकाउंट पर यह वीडियो मिली जिसमें वायरल वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाएं इस वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए इसे स्क्रिप्टेड बता रहीं थीं.

  • इस अकाउंट की पड़ताल और वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर हमें पता चला कि वायरल वीडियो में नजर आ रहीं महिलाओं के नाम कन्नू दत्ता और सिमरन गंभीर है, दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह के और भी स्क्रिप्टेड वीडियो अपलोड किए गए हैं.

  • इस चैनल पर इस वीडियो BTS (Behind The Scenes) के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं.

  • इस वीडियो के संबंध में अपलोड किए गए एक अन्य वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर को बताया गया है कि वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

इस वीडियो के स्क्रिप्टेड होने की बात कही गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें वायरल वीडियो के बारे में सफाई देते हुए यह बताया गया है कि वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है.

इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया गया है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिसमें वायरल वीडियो के असली होने की पुष्टि की गई हो.

निष्कर्ष: ग्राहक के सामने रोते हुए दुकानदार का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

