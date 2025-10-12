शिवराज चौहान के हाथ में हुए फ्रैक्चर की पुरानी फोटो, भ्रामक दावों के साथ वायरल

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019शिवराज चौहान के हाथ में हुए फ्रैक्चर की पुरानी फोटो, भ्रामक दावों के साथ वायरल

वायरल तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे पलट दिया गया है.

फैजान अहमद
( Altered By The Quint )

सोशल मीडिया पर कृषी मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक फोटो में उनके दाए हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनके बाएं हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ की चोट को लेकर झूठ बोल रहे हैं और इन तस्वीरों की मदद से यह साबित हो रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे पलट दिया गया है.

  • यह वायरल तस्वीर और घटना हालिया नहीं है बल्कि 2019 की है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें 30 सितंबर 2019 की मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए उनके कार्यक्रम की तस्वीरें मिलीं जिनमें शिवराज सिंह चौहान इन्हीं कपड़ों में नजर आ रहे हैं.

  • उनके आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपलोड की गई तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान वायरल सेल्फी के उलट दाहिने हाथ में आर्म स्लिंग पहने हुए दिखाई दे रहे हैं.

  • इसके सिवा हमें मध्य प्रदेश के एमपी राकेश सिंह की भी X पोस्ट में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाईं दीं जहां शिवराज सिंह चौहान दाहिने हाथ में आर्म स्लिंग पहने हुए दिखाई दे रहे थे.

बीजेपी नेता राकेश सिंह द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा पहनी गई जैकेट के बटन वायरल सेल्फी के बटन के उलटी तरफ हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह सेल्फी मिरर इमेज यानी तस्वीर पलट गई है.

दोनों तस्वीरों में नजर आ रहे अंतर् से साफ होता है कि तस्वीर को उलट दिया गया है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

इसके सिवा भी अलग-अलग दिनों और घटनाओं की तस्वीरों (यहां और यहां ) में शिवराज सिंह चौआन के दाहिने हाथ पर प्लास्टर देखा जा सकता है.

इससे पहले भी यह तस्वीर कुछ इन्हीं भ्रामक दावों के साथ 2019 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी हमने तब भी इसका फैक्ट-चेक किया था आप वह रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं.

निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में चोट लगने का पुराना फोटो भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

