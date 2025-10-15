Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019टिकट ना मिलने पर रोते हुए सीमा कुशवाहा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

टिकट ना मिलने पर रोते हुए सीमा कुशवाहा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि साल 2020 का है.

टिकट ना मिलने पर रोते हुए सीमा कुशवाहा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

बिहार चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर RJD की नेता सीमा कुशवाहा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें रोते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'हम लौट के वापिस आ रहे हैं, अब हमको टिकट नहीं मिलेगा, वो हमके चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं. '

दावा: इस वीडियो को बिहार में होने वाले हालिया विधानसभा चुनावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि साल 2020 का है.

  • वायरल वीडियो तब का है जब उस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) द्वारा टिकट न दिए जाने से सीमा कुशवाहा नाराज थीं.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें उसी वीडियो के बारे में 2020 की यह न्यूज रिपोर्टें मिलीं.

  • अक्टूबर 2020 में अपलोड हुई इस वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक सीमा कुशवाहा ने कथित तौर पर एक फेसबुक लाइव वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) द्वारा टिकट न दिए जाने और पार्टी नेतृत्व द्वारा नजरअंदाज किए जाने से वह परेशान थीं. इससे आहत होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

  • 2020 को अपलोड की गई इस वीडियो में यह वायरल क्लिप 14:15 मिनट पर देखी जा सकती है. सीमा कुशवाहा 2020 में RLSP का हिस्सा थीं और जुलाई 2023 में मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) में शामिल हो गईं. इसके बाद वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गईं थीं.

इसके अलावा हमने पाया कि सीमा कुशवाहा ने 'X' और यूट्यूब पर वायरल वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण दिया है. 10 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि पार्टी का टिकट न मिलने पर उनके रोने का वायरल वीडियो 2020 का है.

निष्कर्ष: सीमा कुशवाहा का टिकट न मिलने पर रोता हुआ वीडियो हालिया नहीं है बल्कि 2020 का है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

