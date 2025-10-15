टिकट ना मिलने पर रोते हुए सीमा कुशवाहा का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

बिहार चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर RJD की नेता सीमा कुशवाहा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें रोते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'हम लौट के वापिस आ रहे हैं, अब हमको टिकट नहीं मिलेगा, वो हमके चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं. '

दावा: इस वीडियो को बिहार में होने वाले हालिया विधानसभा चुनावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है.