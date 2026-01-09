ScamGuard: फेक साइट की मदद से किए जा रहे फर्जी चालान से ऐसे सावधान रहें !

वाहनों के ई-चालान के नाम पर एक नया स्कैम सामने आया है और इस स्कैम को इतनी चालाकी से बुना गया है कि जब तक आप सच में ध्यान नहीं देंगे, तब तक इसका पता लगा पाना या शक करना मुश्किल है. पिछले स्कैमगार्ड आर्टिकल में, हमने बताया था कि स्कैमर गाड़ी मालिकों को WhatsApp के जरिए ई-चालान के रूप में खतरनाक APK फाइलें भेज रहे थे, जिससे वह स्कैम कर रहे थे.

अब यह नकली सरकारी पोर्टल और दबाव बनाने वाली चालों से अपने अगले शिकार को फंसा रहे हैं, और आपको बुरे नतीजों की चेतावनी दे रहे हैं. स्कैम वाली वेबसाइट असली पोर्टल जैसी दिखती है, जिससे आपके लिए इस स्कैम को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है.

हम इस नए स्कैम के बारे में बता रहे हैं, जो आपको घबराहट दिलाकर बिना सोचे-समझे पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर कर देता है.