ScamGuard: फेक साइट की मदद से किए जा रहे फर्जी चालान से ऐसे सावधान रहें !

वाहनों के ई-चालान के नाम पर एक नया स्कैम सामने आया है और इस स्कैम को इतनी चालाकी से बुना गया है कि जब तक आप सच में ध्यान नहीं देंगे, तब तक इसका पता लगा पाना या शक करना मुश्किल है. पिछले स्कैमगार्ड आर्टिकल में, हमने बताया था कि स्कैमर गाड़ी मालिकों को WhatsApp के जरिए ई-चालान के रूप में खतरनाक APK फाइलें भेज रहे थे, जिससे वह स्कैम कर रहे थे.
अब यह नकली सरकारी पोर्टल और दबाव बनाने वाली चालों से अपने अगले शिकार को फंसा रहे हैं, और आपको बुरे नतीजों की चेतावनी दे रहे हैं. स्कैम वाली वेबसाइट असली पोर्टल जैसी दिखती है, जिससे आपके लिए इस स्कैम को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है.
हम इस नए स्कैम के बारे में बता रहे हैं, जो आपको घबराहट दिलाकर बिना सोचे-समझे पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर कर देता है.
फर्जी अलर्ट: आपको एक अनजान नंबर से टेक्स्ट या WhatsApp मैसेज मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि आपका "ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना अभी तक जमा नहीं हुआ है" या "आपकी गाड़ी का तेज स्पीड का चालान हुआ है." इस मैसेज में आपको पेनल्टी, कानूनी कार्रवाई, या गाड़ी जब्त होने से बचने के लिए तुरंत ऑनलाइन जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है.
लिंक के जरिए पेमेंट: मैसेज में एक लिंक होता है जो आपको ई-चालान परिवहन की एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है, जो असली पोर्टल की कॉपी होती है.
भरोसेमंद जाल: असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट के होमपेज पर आपकी गाड़ी के लिए एक नकली चालान या जुर्माना लिस्टेड होता है. इसमें आपका 'चालान नंबर', 'गाड़ी नंबर' या 'DL नंबर' भी नहीं पूछा जाता है.
कोई वेरिफिकेशन नहीं: जब आप चालान पर टैप या क्लिक करते हैं, तो आपको सीधे पेमेंट पेज पर ले जाया जाता है जहां पेमेंट के कई तरीके होते हैं. इस साइट पर आपकी गाड़ी की डिटेल्स चेक करना और आपको 'ई-पेमेंट की पुष्टि' नहीं हो पाती है.
अचानक से अनजान फोन नंबरों से मैसेज मिलना, खासकर किसी ऐसी गाड़ी के बारे में जो आपकी नहीं है या ऐसा उल्लंघन जो आपने किया ही नहीं है.
संदिग्ध वेबसाइट लिंक जो असली URL से मिलते-जुलते हों.
चालान देखने के लिए आपकी गाड़ी, लाइसेंस, चालान नंबर या OTP की कोई जानकारी नहीं मांगना.
आपको एक असुरक्षित पेमेंट गेटवे पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है जहां आपकी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है.
वेरिफाई करें: पहला नियम, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक या टैप न करें. अगर आपको पेंडिंग फाइन के बारे में कोई मैसेज मिलता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan) पर जाएं, जरुरी डिटेल्स डालें, OTP से वेरिफाई करें, और चेक करें कि आपकी गाड़ी के लिए कोई चालान जारी हुआ भी है या नहीं.
जांच करें: ऑफिशियल ई-चालान वेबसाइट आपके फाइन को एक्सेस करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करती है, जिसमें 'चालान डिटेल्स' बॉक्स में डिटेल्स डालना (नीचे दी गई तस्वीर देखें) और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार से वेरिफाई करना शामिल होता है. ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आपको 'कन्फर्मेशन ई-पेमेंट' पेज पर भी ले जाया जाता है.
सूचित करें: अगर आपने स्कैमर को पेमेंट कर दिया है तो इसे वापिस पाने या ब्लॉक करने में मदद के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक को अलर्ट करें. पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए गए कार्ड को ब्लॉक कर दें.
रिपोर्ट करें: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर तुरंत इस घटना को रिपोर्ट करें या उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह पक्का करें कि आप जांच में मदद के लिए जरुरी सबूत इकट्ठा करें.
शेयर करें: अपने दोस्तों और अन्य लोगों को इस स्कैम के बारे में बताएं और उनसे ऐसे किसी भी अलर्ट से सावधान रहने को कहें.
