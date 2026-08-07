सलमान खान का पुराना बयान धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं ''क्योंकि इस देश की जनता में है पराक्रम, वंदे मातरम''.

दावा : नीट पेपर लीक के विरोध में 9 जून 2026 से शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था. दावा किया जा रहा है कि वायरल हो रहा सलमान खान का ये वीडियो धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर सलमान की प्रतिक्रिया है.