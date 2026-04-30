हनुमान चालीसा पढ़तीं सायनी घोष का अधूरा वीडियो भ्रामक दावों के साथ वायरल

इस पोस्ट में आगे आरोप लगाया गया कि "93 प्रतिशत वोटिंग" के बाद, उन्होंने दूसरे चरण में हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया.

वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया कि वोटिंग के पहले चरण के दौरान सायनी घोष ने अपने चुनाव प्रचार में इस्लाम से जुड़े गाने गाए थे.

एक क्लिप में उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुना जा सकता है. दूसरी क्लिप में सायनी घोष को "मेरे दिल में है काबा" (जिसमें इस्लामी संदर्भ हैं) बोल वाला एक गाना गाते हुए सुना जा सकता है.

इसके अलावा जिस क्लिप में वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, उसमें घोष ने अन्य धर्मों की प्रार्थनाओं का भी जिक्र किया है और खुद को सिर्फ हिंदू श्लोकों तक ही सीमित नहीं रखा है.

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा गुमराह करने वाला है. ये दोनों क्लिप अलग-अलग राज्यों की हैं; एक असम की है, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल की.

इस वीडियो में सायनी घोष ने वही कपड़े पहने थे और वे वायरल वीडियो में नजर आ रही जगह पर खड़ी थीं; बैकग्राउंड और पोस्टर भी वायरल क्लिप में नजर आ रहे बैकग्राउंड और पोस्टरों से मेल खा रहे थे.

हमने इस क्लिप को कई स्क्रीनशॉट में बांटा और उनमें से कुछ पर Google रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया. जिसमें हमें 4 अप्रैल का एक Facebook वीडियो मिला.

क्लिप 1: इस क्लिप को लेकर दावा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के पहले चरण के दौरान सायनी घोष ने एक ऐसा गाना गाया था जिसमें इस्लामिक संदर्भ थे.

इसके बाद Team WebQoof ने कुछ संबंधित कीवर्ड सर्च किए और हमें Instagram पर घोष का एक वीडियो मिला, जिसमें वह अपनी कार से भीड़ की ओर हाथ हिला रही थीं; यह वीडियो 5 अप्रैल को अपलोड किया गया था.

हमने “शेरमा अली अहमद असम” सर्च किया और पाया कि ‘MyNeta’ के मुताबिक वे बरपेटा की मांडिया सीट से TMC के उम्मीदवार हैं.

अहमद का नाम My Neta पर असम के बारपेटा में मंडिया निर्वाचन क्षेत्र से TMC उम्मीदवार के रूप में लिस्टेड है.

हमने शेरमन अली अहमद को सर्च किया और हमारी सर्च में हमें उनका फेसबुक पेज मिला जहां उन्होंने 5 अप्रैल को सायनी घोष की "मेरे दिल में है काबा" गाते हुए यह क्लिप शेयर की थी.

उन्होंने कहा कि यहां अलग-अलग धर्मों और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग रहते हैं, और फिर उन्होंने कई धर्मों की प्रार्थनाएं पढ़ीं थी.

Team WebQoof ने सायनी घोष के सोशल मीडिया पेज सर्च किया और हमें इसमें वही वायरल क्लिप मिली, जिसका कैप्शन था, "हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहेंगे भाई-भाई #BhawaniporeForDidi! #JoyBangla." (sic.)

क्लिप 2: दूसरी क्लिप को लेकर दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल चुनावों के पहले चरण में 93 प्रतिशत वोटिंग होने के बाद सायनी घोष ने हनुमान चालीसा पढ़ा था.

उन्होंने कहा कि यहां एक जगह कहा जाता है, "रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण", वहीं दूसरी जगह "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह." गूंजता है, सायनी घोष ने कहा कि तीसरी पंक्ति यह प्रार्थना करती है, "जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश..." (जैसा कि वायरल वीडियो में सुना गया), जबकि कुछ अन्य लोगों ने यह प्रार्थना की है, "इक ओंकार सतनाम."