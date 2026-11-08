महाकुंभ का पुराना वीडियो INDIA ब्लॉक की हालिया रैली का बताकर वायरल

रामलीला मैदान रैली: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एक बड़ी रैली 1 नवंबर, 2026 को हुई थी. इस रैली में चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी. रैली में राजधानी भर से समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे.

लेकिन यह वायरल वीडियो 2025 से इंटरनेट पर मौजूद है जिससे यह साफ होता है कि वायरल वीडियो का हाल ही में हुई INDIA ब्लॉक की रैली से कोई संबंध नहीं है.