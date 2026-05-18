राजनाथ सिंह ने NEET पेपर लीक पर नहीं कहा 'इस्तीफा नहीं होगा'

राजनाथ सिंह मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान कांग्रेस की मांग का मुद्दा आया, कांग्रेस ने तत्कालीन विदेश मंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को हटाने की मांग उठाई थी. इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस मामले में एनडीए सरकार, यूपीए सरकार की तरह काम नहीं करती.

ललित मोदी पर आरोप सामने आने के बाद स्वराज को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सुषमा स्वराज और मोदी परिवार के बीच दो दशक से ज्यादा पुराने संबंध थे. इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए 2015 में प्रकाशित The Quint की रिपोर्ट देखी जा सकती है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए सिंह के बयान की क्लिप Times Now के 24 जून 2015 की वीडियो रिपोर्ट के शुरुआती पांच सेकंड में सुनी जा सकती है.