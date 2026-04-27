Bengal Elections: BJP के समर्थन में बोलते राहुल गांधी का यह वीडियो भ्रामक है

इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, "TMC बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिये. अगर कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है."

वो आगे कहते हैं कि, "यह सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, SIR हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है. आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में, वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है.कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है और यह बात बीजेपी जानती है. बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है. “