आरक्षण विरोधी आंदोलन का बताकर वायरल है जगन्नाथ पुरी का पुराना वीडियो

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें 18 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इस वीडियो का क्लियर वर्जन मिला. कैप्शन में वीडियो को जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा का बताया गया था.