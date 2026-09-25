एक झटके में गरीबी मिटाने वाला बयान PM मोदी नहीं राहुल गांधी का है

पूरे वीडियो में सुना जा सकता है कि पीएम मोदी कहते हैं कि, "कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है, उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा, अब बताओ भई हंसी आएगी की नहीं आएगी, आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या ?"

पीएम मोदी आगे कहते हैं कि, "50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी. 50 साल हो गए हैं, 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है, यह झटके वाला मंत्र लाए कहा से, मुझे बताइए यह गरीबों की मजाक है की नहीं है, यह गरीबों का अपमान है कि नहीं है, एक झटके से गरीबी दूर होती है क्या ?"