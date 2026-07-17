PM मोदी ने अपने पिता को नहीं बताया क्रांतिकारी, वायरल ग्राफिक फर्जी

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बयान वाला एक ग्राफिक वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि, "मेरे पिता जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो सुभाष चन्द्र बोस की सेना में थे वो सुभाष चन्द्र बोस के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी करते थे अंग्रेजों ने उनके ऊपर 11 सौ डॉलर का ईनाम भी रखा था पिता जी ने गांधी जी के कहने पर खुद को अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था और वो गांधी वादी बन गएं."

इस कार्ड को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि यह बातें पीएम मोदी ने हालिया 'मन की बात' कार्यक्रम में बोलीं हैं.